MES, Camera: ok a risoluzione maggioranza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Con 314 sì, 239 contrari e 9 astenuti, semaforo verde dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo. "Faccio una domanda: occorre isolare l'Italia, farla diventare la pecora nera in Europa, proprio quando sta cambiando l'Europa nell'interesse degli italiani? M5s è con il Presidente del Consiglio e lo ringrazia per quanto ha fatto e voterà convintamente la risoluzione di maggioranza". Lo ha detto in Aula il capogruppo di M5s Davide Crippa, durante le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del Premier. Clima decisamente rovente tra i banchi delle opposizioni. "M5S = MES": questo il testo delle magliette indossate dai deputati di Fdi nell'Aula della Camera

