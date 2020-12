Mes: Cabras (M5S), 'sì sì, no no, il di più viene da Berlino' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non si può dire votiamo sì perché poi voteremo no. Il vostro parlare sia sì sì, no no, il di più viene da Berlino". Lo ha affermato il deputato M5S Pino Cabras, parafrasando una frase del Vangelo, annunciando in dissenso dal proprio Gruppo il voto contro la riforma del Mes. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non si può dire votiamo sì perché poi voteremo no. Il vostro parlare sia sì sì, no no, il di piùda". Lo ha affermato il deputato M5S Pino, parafrasando una frase del Vangelo, annunciando in dissenso dal proprio Gruppo il voto contro la riforma del Mes.

PaoloCornetti14 : RT @RivistaLaFionda: Ora serie di interventi contro la riforma del #MES da parte di alcuni deputati #M5S tra cui Cabras e Maniero che annun… - matteomasi88 : RT @RivistaLaFionda: Ora serie di interventi contro la riforma del #MES da parte di alcuni deputati #M5S tra cui Cabras e Maniero che annun… - Black300Joe : RT @scarpettavenere: Deputato Pino Cabras 5S : avevamo promesso di dire no ad austerità e MES. Voto contro. - bb_1774 : #Cabras in dissenso #m5s Vincolo esterno condizione blindata no alla revisione in peggio del #Mes. DA SMANTELLARE.… - RivistaLaFionda : Ora serie di interventi contro la riforma del #MES da parte di alcuni deputati #M5S tra cui Cabras e Maniero che an… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Cabras Mes: Cabras (M5S), 'sì sì, no no, il di più viene da Berlino' Il Tempo Mes: Cabras (M5S), 'sì sì, no no, il di più viene da Berlino'

Lo ha affermato il deputato M5S Pino Cabras, parafrasando una frase del Vangelo, annunciando in dissenso dal proprio Gruppo il voto contro la riforma del Mes.

Intesa nel governo sul Mes

SUL RECOVERY SFIDA RENZI-CONTE. IV BOCCIA LA TASK FORCE. TRATTATIVA A OLTRANZA di Michele Esposito ROMA. Chi nella maggioranza ha ancora in mente quel 20 agosto in cui, in Aula al Senato, si fronteggi ...

Lo ha affermato il deputato M5S Pino Cabras, parafrasando una frase del Vangelo, annunciando in dissenso dal proprio Gruppo il voto contro la riforma del Mes.SUL RECOVERY SFIDA RENZI-CONTE. IV BOCCIA LA TASK FORCE. TRATTATIVA A OLTRANZA di Michele Esposito ROMA. Chi nella maggioranza ha ancora in mente quel 20 agosto in cui, in Aula al Senato, si fronteggi ...