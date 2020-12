Matteo Macchioni, il 18 Dicembre lo streaming di “Christmas Recital” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il 18 Dicembre, il tenore di fama internazionale Matteo Macchioni si esibirà, alle ore 21.00, in diretta streaming, con “Christmas Recital”. Sarà un concerto unico ed emozionante, per vivere anche da casa l’intensa magia del Natale. Il collegamento avverrà dal Duomo di San Giorgio a Sassuolo (MO). L’evento, chiuso al pubblico, è realizzato in collaborazione con il Comune di Sassuolo. La regia dell’evento è curata da Tonio Service. “Christmas Recital”, la scaletta del concerto di Matteo Macchioni “Per questo Dicembre era previsto un tour che avrebbe attraversato le chiese più grandi di Torino, Padova, Modena, Bologna Firenze e Roma. Purtroppo, siamo stati costretti ad annullarlo ma non volevo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il 18, il tenore di fama internazionalesi esibirà, alle ore 21.00, in diretta, con. Sarà un concerto unico ed emozionante, per vivere anche da casa l’intensa magia del Natale. Il collegamento avverrà dal Duomo di San Giorgio a Sassuolo (MO). L’evento, chiuso al pubblico, è realizzato in collaborazione con il Comune di Sassuolo. La regia dell’evento è curata da Tonio Service., la scaletta del concerto di“Per questoera previsto un tour che avrebbe attraversato le chiese più grandi di Torino, Padova, Modena, Bologna Firenze e Roma. Purtroppo, siamo stati costretti ad annullarlo ma non volevo ...

sassuolo2000 : “Christmas Recital”, il 18 dicembre concerto di Matteo Macchioni in diretta streaming dal Duomo di San Giorgio a Sa… - RadioWebItalia : Matteo Macchioni in diretta streaming “Christmas recital” @RadioWebItalia - oggicronacaim : Oggi Musica: Matteo Macchioni tra audace intraprendenza e irreprensibile dedizione. Di Giulia Quaranta Provenzano - oggicronacaal : Oggi Musica: Matteo Macchioni tra audace intraprendenza e irreprensibile dedizione. Di Giulia Quaranta Provenzano - MatteoMacchioni : Intervista di oggi in merito al concerto di Natale previsto il 18 dicembre 2020... Matteo Macchioni: “Voglio porta… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Macchioni “Christmas Recital”, il 18 dicembre concerto di Matteo Macchioni in diretta streaming dal Duomo di San Giorgio a Sassuolo sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000 Matteo Macchioni, il 18 Dicembre lo streaming di “Christmas Recital”

Matteo Macchioni si esibirà il 18 Dicembre in diretta streaming, con "Christmas Recital", dal Duomo di San Giorgio a Sassuolo (MO).

“Christmas Recital”, il 18 dicembre concerto di Matteo Macchioni in diretta streaming dal Duomo di San Giorgio a Sassuolo

Il 18 dicembre il tenore di fama internazionale Matteo Macchioni si esibirà alle ore 21.00 in diretta streaming con “Christmas Recital”, un concerto unico ed emozionante per vivere anche da casa l’int ...

Matteo Macchioni si esibirà il 18 Dicembre in diretta streaming, con "Christmas Recital", dal Duomo di San Giorgio a Sassuolo (MO).Il 18 dicembre il tenore di fama internazionale Matteo Macchioni si esibirà alle ore 21.00 in diretta streaming con “Christmas Recital”, un concerto unico ed emozionante per vivere anche da casa l’int ...