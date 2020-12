Marito e moglie uccisi a colpi di fucile: a scoprire i cadaveri il figlio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Due coniugi, il 58enne e la 51enne, sono stati uccisi a colpi di fucile mentre raccoglievano le olive a , in provincia di Reggio Calabria. A trovare i cadaveri è stato uno dei due figli della coppia. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Due coniugi, il 58enne e la 51enne, sono statidimentre raccoglievano le olive a , in provincia di Reggio Calabria. A trovare iè stato uno dei due figli della coppia. ...

Agenzia_Ansa : Duplice omicidio in #Calabria uccisi moglie e marito mentre raccoglievano le olive #ANSA - lacmagiur : RT @marco73rm: Moglie: “Che programmi hai per le vacanze di Pasqua”? Marito: “Lo stesso di Gesù, sparire il venerdì e tornare la domenica;… - GDS_it : Duplice omicidio in #Calabria, uccisi marito e moglie - LaStampa : Duplice omicidio in Calabria, uccisi marito e moglie a colpi di fucile - Gio15474822 : @andr900 Come il marito che si martella le ????per fare dispetto alla moglie. Uguale. -

Ultime Notizie dalla rete : Marito moglie Teatro: online La moglie di Socrate e il marito di Santippe - Piemonte Agenzia ANSA Calanna, duplice omicidio: uccisi marito e moglie

Due persone, Giuseppe Controneo, di 58 anni, e Francesca Musolino, di 51, marito e moglie, sono state uccise con alcuni colpi di fucile mentre raccoglievano le olive a Calanna, nel Reggino. A trovare ...

Reggio Calabria, marito e moglie uccisi a colpi di fucile: a scoprire i cadaveri il figlio

Due coniugi, il 58enne Giuseppe Controneo e la 51enne Francesca Musolino, sono stati uccisi a colpi di fucile mentre raccoglievano le olive a Calanna, in provincia di Reggio Calabria.

Due persone, Giuseppe Controneo, di 58 anni, e Francesca Musolino, di 51, marito e moglie, sono state uccise con alcuni colpi di fucile mentre raccoglievano le olive a Calanna, nel Reggino. A trovare ...Due coniugi, il 58enne Giuseppe Controneo e la 51enne Francesca Musolino, sono stati uccisi a colpi di fucile mentre raccoglievano le olive a Calanna, in provincia di Reggio Calabria.