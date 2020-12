Manchester United | il rimprovero di Scholes | “Non puoi andare in Germania e non giocare per i primi venti minuti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilperde contro il Lipsia e saluta l’edizione 2020/2021 della Champions League. Nel post gara Paul, oggi opinionista per BT Sport ha rimproverato i Red Devils per la prestazione: “De Gea sul terzo gol ha avuto paura di farsi male, si è fatto piccolo piccolo tirandosi indietro. Un intervento criminale dato che in quell’occasione il portiere deve provare a mettere il corpo e farsi grande per occupare più spazio possibile – la critica dell’exal portiere iberico – In quell’azione Maguire è stato di legno. Ciò che mi preoccupa però è quello che ha detto dopo. Come fanno a non essere pronti da subito? Giochi in trasferta una gara così importanti e lasci iminuti ai rivali?”. SportFace.