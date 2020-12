LIVE Real Madrid-Borussia Moenchengladbach in DIRETTA: Rodrygo dal 1?, Asensio in panchina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Le formazioni ufficiali del match di questa sera: Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Zinedine Zidane. Borussia Moenchengladbach (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Thuram, Kramer, Neuhaus; Stindl; Plea, Embolo. All. Marco Rose. 20.00 Buonasera a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del gruppo B di UEFA Champions League 2020-2021. Si affrontano a Valdebebas Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. Le combinazioni per il passaggio del turno dell’Inter La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03 Le formazioni ufficiali del match di questa sera:(4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric;, Benzema, Vinicius. All. Zinedine Zidane.(4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Thuram, Kramer, Neuhaus; Stindl; Plea, Embolo. All. Marco Rose. 20.00 Buonasera a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultima giornata del gruppo B di UEFA Champions League 2020-2021. Si affrontano a Valdebebas. Le combinazioni per il passaggio del turno dell’Inter La ...

Sfida decisiva per l’Inter di Antonio Conte nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League: avversario è lo Shakhtar Con un orecchio teso a Madrid, per aggiornamenti sul risultato di ...

