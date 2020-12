L'Iss consiglia: 'Per impedire la diffusione del virus aprire le finestre 5-10 minuti l'ora' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza ha parlato di un'importante misura per prevenire il contagio, nel corso della conferenza stampa svoltasi al Ministero della ... Leggi su globalist (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza ha parlato di un'importante misura per prevenire il contagio, nel corso della conferenza stampa svoltasi al Ministero della ...

viralvideovlogs : RT @giusi_jose: ISS consiglia a tavola di abbassare le #mascherine uno alla volta per mangiare ???? gli altri guardano ma sti geni dove li pr… - giusi_jose : ISS consiglia a tavola di abbassare le #mascherine uno alla volta per mangiare ???? gli altri guardano ma sti geni do… - globalistIT : - JohnOve59018168 : Uno scienziato ISS tale Settimo Gaetano (?) consiglia di aprire porte e finestre per arieggiare ogni ora per 10 min… - BotCugina : RT @ilprovinciale: E @mante cosa dice delle cure #COVID19 a casa? Consiglia le buro-cure del ISS e del MinSalute o quelle di Remuzzi H-inde… -