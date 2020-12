Lettere per Lidia Menapace (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mercoledì 9 dicembre Lidia poliedrica Oggi, alla ricerca di memorie di Lidia, mi sono imbattuta in una sua opera autobiografica “Un anno al Senato- lucido diario di fine legislatura ” (2009) contenente questa dedica “Ad Antonia Sani carissima compagna e amica da decenni con riconoscente affetto e considerazione Lidia. Roma, 24.IV.2009”. Mi sono salite le lagrime agli occhi, e un nodo alla gola… Lei, così presente e viva in queste parole , irrimediabilmente scomparsa per sempre. Girano in rete messaggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mercoledì 9 dicembrepoliedrica Oggi, alla ricerca di memorie di, mi sono imbattuta in una sua opera autobiografica “Un anno al Senato- lucido diario di fine legislatura ” (2009) contenente questa dedica “Ad Antonia Sani carissima compagna e amica da decenni con riconoscente affetto e considerazione. Roma, 24.IV.2009”. Mi sono salite le lagrime agli occhi, e un nodo alla gola… Lei, così presente e viva in queste parole , irrimediabilmente scomparsa per sempre. Girano in rete messaggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

agaveeoleandro : @pedoluna Io avrei voluto con tutto il cuore inserire nel piano di studi di lettere come esame a scelta storia dell… - _Klingsor : RT @ANPI_Pianoro: Il 9 dicembre 1926 con il Regio Decreto 2480, le donne vengono escluse dai concorsi per le cattedre di lettere, latino,… - mimmoalba1 : RT @InessaArmand10: Cerco una perifrasi per esprimere ciò che penso: chi mi conosce sa che trattasi di una parola di 6 lettere - andreabinelli11 : RT @ANPI_Pianoro: Il 9 dicembre 1926 con il Regio Decreto 2480, le donne vengono escluse dai concorsi per le cattedre di lettere, latino,… - SEUNGMIN1ON : @suungflower ho anche la carta per le lettere regalatami in prima media per 'scrivere alle mie amiche' -

Ultime Notizie dalla rete : Lettere per Lettere per Lidia Menapace | il manifesto Il Manifesto Covid a Napoli, morta guardia giurata: è boom di contagi tra i vigilantes

L’allarme era stato lanciato dall’inizio della pandemia ma, fino a oggi, non fanno che crescere i contagiati Covid tra il personale del comparto della vigilanza privata in servizio ...

Lotteria degli scontrini: così lo Stato educa all'azzardo

Con la scusa della lotta all'evazione fiscale il Governo sta introducendo una serie di provvedimenti basati sulle stesse logiche dell'azzardo di massa. Un esempio? La lotteria degli scontrini, vero es ...

L’allarme era stato lanciato dall’inizio della pandemia ma, fino a oggi, non fanno che crescere i contagiati Covid tra il personale del comparto della vigilanza privata in servizio ...Con la scusa della lotta all'evazione fiscale il Governo sta introducendo una serie di provvedimenti basati sulle stesse logiche dell'azzardo di massa. Un esempio? La lotteria degli scontrini, vero es ...