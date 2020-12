Intesa Sanpaolo: "Per merito", prestiti a condizioni favorevoli per gli studenti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Come Intesa Sanpaolo lavoriamo sostenendo stabilmente sedici atenei del Sud, dei 67 in cui investiamo in tutta Italia. Incluso per esempio il polo dell’innovazione della Federico II. Sono tutte misure per facilitare la formazione di giovani, spesso con ulteriori agevolazioni per il Sud”. Lo ha detto Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo nel corso dell’evento online “Il ruolo delle donne nello sviluppo del Sud Italia. Consapevolezza e valorizzazione del talento femminile per supportare la crescita economica e sociale del territorio”, promosso da Intesa Sanpaolo.Per quanto riguarda in generale le misure per facilitare la formazione dei giovani “abbiamo prestiti a condizioni molto favorevoli per gli ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Comelavoriamo sostenendo stabilmente sedici atenei del Sud, dei 67 in cui investiamo in tutta Italia. Incluso per esempio il polo dell’innovazione della Federico II. Sono tutte misure per facilitare la formazione di giovani, spesso con ulteriori agevolazioni per il Sud”. Lo ha detto Paola Angeletti, Chief Operating Officer dinel corso dell’evento online “Il ruolo delle donne nello sviluppo del Sud Italia. Consapevolezza e valorizzazione del talento femminile per supportare la crescita economica e sociale del territorio”, promosso da.Per quanto riguarda in generale le misure per facilitare la formazione dei giovani “abbiamomoltoper gli ...

