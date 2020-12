Il delirio dei no-vax contro Mattarella: 'Si farà un'iniezione di acqua e zucchero' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si legge, infatti, anche questo: 'Leggo che Mattarella sarebbe pronto a vaccinarsi. Non ci credo nemmeno se lo vedo. Chi mi garantisce che nella siringa ci sia davvero il vaccino? O che non gli ... Leggi su newnotizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si legge, infatti, anche questo: 'Leggo chesarebbe pronto a vaccinarsi. Non ci credo nemmeno se lo vedo. Chi mi garantisce che nella siringa ci sia davvero il vaccino? O che non gli ...

Tra i vaccini dei cinesi a Napoli e il vaccino “acqua e zucchero” del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, continuano a scatenarsi i complottisti. Ovvero quelli che al Covid e al vaccino pro ...

