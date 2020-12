Graziano Delrio: "Caro Conte, devi avere umiltà" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Lei presidente deve avere un’immagine” come linea guida, “quella di Papa Francesco che ieri da solo ha pregato, deve avere umiltà, ascolto, orecchio attento al Paese che sta soffrendo molto, molto, molto”. Lo ha detto nell’aula della Camera il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, intervenendo in dichiarazione di voto sulle risoluzioni, rivolgendosi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in merito alla costruzione del Recovery plan. Delrio ha aggiunto: “Serve un vero coinvolgimento del Paese” sulla gestione delle risorse del Recovery, “vogliamo che lei presidente chiami a palazzo Chigi i sindacati, le imprese, le Regioni e i Comuni e che si costruisca insieme” il Piano. “Poi le modalità e la struttura tecnica” si vede, “ma l’importante è non commissariare il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Lei presidente deveun’immagine” come linea guida, “quella di Papa Francesco che ieri da solo ha pregato, deve, ascolto, orecchio attento al Paese che sta soffrendo molto, molto, molto”. Lo ha detto nell’aula della Camera il capogruppo del Pd,, intervenendo in dichiarazione di voto sulle risoluzioni, rivolgendosi al presidente del Consiglio Giuseppe, in merito alla costruzione del Recovery plan.ha aggiunto: “Serve un vero coinvolgimento del Paese” sulla gestione delle risorse del Recovery, “vogliamo che lei presidente chiami a palazzo Chigi i sindacati, le imprese, le Regioni e i Comuni e che si costruisca insieme” il Piano. “Poi le modalità e la struttura tecnica” si vede, “ma l’importante è non commissariare il ...

