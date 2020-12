Google | ricerche del 2020 | quali sono le parole chiavi più frequenti

Leggi su ck12

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), ledelcaratterizzate dalla pandemia ma c’è anche altro: ecco i personaggi digitati Getty ImagesIlè già passato agli annali come l’anno della pandemia e la parola più ricercata sunon poteva non essere coronavirus. Prima perché sconosciuto nei primi tempi dell’infezione dichiarata poi pandemia, poi per sapere sempre di più sul virus e le sue conseguenze.ha reso notostati gli argomento più ricercati nele se il tema di ricerca alcuni casi è stato diverso era comunque correlato alla pandemia. Solo le elezioni americaneriuscite a prendersi un posto nelle prime cinque posizioni dei temi più digitati sul motore di ...