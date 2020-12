Gioco allo schiaffo più forte: 19enne uccide il suo papà (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ci sono giochi, che definire giochi è davvero esagerato. In uno di questi, un 48enne ci rimette la vita, la mano assassina del figlio. schiaffo (Facebook)Lui è un 48enne veterano dell’esercito, suo figlio, appena 19 anni. Una storia tremenda che arriva dalla Gran Bretagna. Una storia di qualche anno fa, ma che al momento vede in corso un processo ed è giusto ricordarla. Un Gioco, un’assurda gara tra chi fosse il più forte, qualcosa che padre e figlio facevano spesso, lui veterano, freddo e competitivo. Il padre colpisce il figlio con uno schiaffo e lo invita a reagire, ma il giovane non vuole, anzi prova a stringere a se il padre proprio per non colpirlo, ma il genitore insiste, magari con qualche parola forte. Il ragazzo allora sferra il colpo, ma probabilmente ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ci sono giochi, che definire giochi è davvero esagerato. In uno di questi, un 48enne ci rimette la vita, la mano assassina del figlio.(Facebook)Lui è un 48enne veterano dell’esercito, suo figlio, appena 19 anni. Una storia tremenda che arriva dalla Gran Bretagna. Una storia di qualche anno fa, ma che al momento vede in corso un processo ed è giusto ricordarla. Un, un’assurda gara tra chi fosse il più, qualcosa che padre e figlio facevano spesso, lui veterano, freddo e competitivo. Il padre colpisce il figlio con unoe lo invita a reagire, ma il giovane non vuole, anzi prova a stringere a se il padre proprio per non colpirlo, ma il genitore insiste, magari con qualche parola. Il ragazzora sferra il colpo, ma probabilmente ...

