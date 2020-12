GF Vip | Dayane Mello parla di Mario Balotelli e svela due episodi romantici VIDEO

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio dopo avere permesso a Tommaso Zorzi di liberarsi di un peso particolarmente forte (confidando di essersi innamorato di Francesco Oppini), ha dedicato del tempo anche a, facendole raccontare alcuni aneddoti della sua storia condiduessiminon l’ho... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : I VIP ci erano quasi cascati... Dayane in realtà LA PREFERITA! #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che gli altri due VIP salvi sono... Dayane e Selvaggia! #GFVIP - GrandeFratello : Con più di 4 milioni di voti, il pubblico ha deciso che il VIP che deve definitivamente abbandonare la Casa di… - blogtivvu : #GFVip, Dayane Mello parla di Mario Balotelli e svela due episodi romantici (VIDEO) - nagia59 : RT @lolita924017590: Tommaso si sfoga e ammette che vuole chiudere con il passato ?? #gfvip #ZORZI #oppini #DAYANE -

La modella brasiliana si confida con Cristiano Malgioglio, che replica: "Il romanticismo di Mario mi ha sconvolto"