GF Vip, bufera su Selvaggia Roma: 'Ha mentito, bugie per impietosire il pubblico'

Selvaggia Roma ha appena raccontato la sua storia nel reality ma diverse persone assicurano che la ragazza ha detto molte bugie. Ecco che cosa sta succedendo in questi giorni.

Grande Fratello Vip: Selvaggia Roma, la difficile relazione con il padre e il tentato suicidio

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì scorso Alfonso Signorini ha dato spazio alla storia di Selvaggia Roma. Il conduttore le ha chiesto di chiarire alcune dichiarazioni fatte sulla sua vita. Ne è emersa una storia molto difficile. Selvaggia ha raccontato di avere il papà tunisino ma di avere con lui un rapporto quasi inesistente perchè lui non l'ha voluta. Pare le abbia detto in adolescenza che lei non era più sua figlia e che i rapporti si siano interrotti.

