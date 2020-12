False nozze, mazzette per permessi soggiorno:33 arresti. Indagini anche in Toscana (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Attraverso persone che vivono anche in Lombardia, Liguria e Toscana, una "filiera criminale" da sette-otto anni assicurava contratti di lavoro fittizi a migranti che, in tal modo, ottenevano permessi di soggiorno Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Attraverso persone che vivonoin Lombardia, Liguria e, una "filiera criminale" da sette-otto anni assicurava contratti di lavoro fittizi a migranti che, in tal modo, ottenevanodi

infoitinterno : Nozze false per i permessi di soggiorno, 16 arresti VIDEO - infoitinterno : False nozze per ottenere permessi di soggiorno: 16 arresti - infoitinterno : False nozze per permessi di soggiorno L'indagine da Messina a Bergamo - ENRICOECCA : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - RadioVoceVicina : Messina, Migranti: false nozze per permessi soggiorno, 16 arresti -