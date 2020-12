Elon Musk - "Vendo tutto per Marte, tranne Tesla e SpaceX" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Penso che sia importante che l'umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie multiplanetaria. Ci vorranno enormi risorse per costruire una città su Marte. Voglio essere in grado di contribuire il più possibile. Con queste parole Elon Musk, amministratore delegato della Tesla e proprietario di SpaceX, delinea i suoi obiettivi per l'avvenire e spiega perché stia vendendo tutte le sue proprietà immobiliari nonostante sia diventato il secondo miliardario al mondo dietro il solo Jeff Bezos di Amazon. In un'intervista alla testata tedesca Die Welt, pubblicata da Repubblica, l'imprenditore di origini sudafricane ha affrontato diversi argomenti, tra cui fede e famiglia, ma ha soprattutto fornito un suo personale sguardo su un futuro ormai prossimo. Solo azioni. Ho venduto la mia ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Penso che sia importante che l'umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie multiplanetaria. Ci vorranno enormi risorse per costruire una città su. Voglio essere in grado di contribuire il più possibile. Con queste parole, amministratore delegato dellae proprietario di, delinea i suoi obiettivi per l'avvenire e spiega perché stia vendendo tutte le sue proprietà immobiliari nonostante sia diventato il secondo miliardario al mondo dietro il solo Jeff Bezos di Amazon. In un'intervista alla testata tedesca Die Welt, pubblicata da Repubblica, l'imprenditore di origini sudafricane ha affrontato diversi argomenti, tra cui fede e famiglia, ma ha sopratfornito un suo personale sguardo su un futuro ormai prossimo. Solo azioni. Ho venduto la mia ...

NicolaPorro : ?? La task force imposta da #Merkel e #Macron, il patentino per i vaccinati, la corsa verso Marte di Elon Musk. Ques… - chevida : RT @quattroruote: 'Vendo tutto per costruire una città su #Marte, tranne #Tesla e #SpaceX': Elon #Musk delinea la sua visione del futuro e… - quattroruote : 'Vendo tutto per costruire una città su #Marte, tranne #Tesla e #SpaceX': Elon #Musk delinea la sua visione del fut… - straykaii : Elon Musk, lo stesso che ha affermato con boria di essere stato complice nel golpe in Bolivia, credete che nello sp… - AstronautiCAST : @GiovanniTonolo Questa è Starship, una navetta ??. Si può anche considerare come il secondo stadio del 'BFR'. Il pri… -