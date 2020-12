Ecco perché William e Kate Middleton, sul treno della regina, hanno dormito in letti separati (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Durante il viaggio di 48 ore sul treno della regina Elisabetta II il principe William e Kate Middleton hanno dormito in letti separati. Crisi di (royal) coppia all’orizzonte? Assolutamente no. Semplicemente, sulla carrozza occupata dai Cambridge non c’era un letto abbastanza grande da ospitare entrambi. Come racconta People, il treno di Sua Maestà ha nove carrozze. E nella suite di William e Kate c’erano due letti singoli. Inconveniente compensato da una vasca da bagno privata (sul treno non ci sono docce) e da un notevole vagone ristorante con un tavolo in formica che può ospitare fino a dodici ospiti. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Durante il viaggio di 48 ore sul treno della regina Elisabetta II il principe William e Kate Middleton hanno dormito in letti separati. Crisi di (royal) coppia all’orizzonte? Assolutamente no. Semplicemente, sulla carrozza occupata dai Cambridge non c’era un letto abbastanza grande da ospitare entrambi. Come racconta People, il treno di Sua Maestà ha nove carrozze. E nella suite di William e Kate c’erano due letti singoli. Inconveniente compensato da una vasca da bagno privata (sul treno non ci sono docce) e da un notevole vagone ristorante con un tavolo in formica che può ospitare fino a dodici ospiti.

