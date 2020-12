Deroghe agli spostamenti, no secco di Speranza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid, il ministro della Salute Speranza: “No a Deroghe per spostamenti tra i Comuni a Natale, le norme restano queste” “Le norme sono queste e restano queste”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, nell’intervista a Di Martedì nega che ci saranno Deroghe per consentire la circolazione nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, tra Comuni vicini. “Non… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid, il ministro della Salute: “No apertra i Comuni a Natale, le norme restano queste” “Le norme sono queste e restano queste”. Il ministro della Salute Roberto, nell’intervista a Di Martedì nega che ci sarannoper consentire la circolazione nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, tra Comuni vicini. “Non… L'articolo Corriere Nazionale.

vinclem : “Le norme sono queste e restano queste”, dice Speranza. Quindi niente deroghe ai limiti agli spostamenti tra comuni… - Massimi64685567 : @RY8113 @alessio_maresca @pisto_gol In premier League anche fare pressione su una ASL non sarebbe giustificabile. I… - DividendProfit : DPCM, FAQ del Governo spiegheranno deroghe agli spostamenti per “stato di necessità” - agenziaimpress : #Coronavirus. #Toscana in zona arancione, le deroghe agli spostamenti nell’ordinanza del presidente @EugenioGiani… - infoitinterno : DPCM, FAQ del Governo spiegheranno deroghe agli spostamenti per stato di necessità -

Ultime Notizie dalla rete : Deroghe agli Coronavirus, Dpcm: ecco le deroghe agli spostamenti vietati. Ma serve l’autocertificazione Il Sole 24 ORE Deroghe agli spostamenti, no secco di Speranza

Covid, il ministro della Salute Speranza: “No a deroghe per spostamenti tra i Comuni a Natale, le norme restano queste” “Le norme sono queste e restano queste”. Il ministro della Salute Roberto Spe ...

Dpcm Natale, spostamenti tra Comuni: ecco chi può muoversi

Il governo ha confermato che non è prevista nessuna modifica al Dpcm del 3 dicembre per consentire gli spostamenti tra Comuni a Natale.