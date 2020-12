Decreto Sicurezza, ok dalla Camera alla riforma con 279 voti a favore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Camera ha approvato il nuovo Decreto Sicurezza. Il voto finale sul provvedimento che riscrive le norme volute dall'allora ministro Salvini ha visto 279 deputati favorevoli e 232 contrari, 9 gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laha approvato il nuovo. Il voto finale sul provvedimento che riscrive le norme volute dall'allora ministro Salvini ha visto 279 deputativoli e 232 contrari, 9 gli ...

marcodimaio : Abbiamo appena approvato alla Camera il nuovo decreto sicurezza: tornano umanità e legalità, si manda in archivio l… - matteosalvinimi : #Salvini: In Italia ci sono milioni di genitori separati o divorziati, e di ragazzi minorenni con mamma o papà che… - CasagrandeStef : RT @Libero_official: La plateale protesta della #Lega alla #Camera contro il #DlSicurezza: striscione e gigantografia di #Conte e #Salvini… - Satryland59 : Via libera alla Camera al decreto Sicurezza che riscrive le norme di Salvini sui migranti - tobiamc : RT @marcodimaio: Abbiamo appena approvato alla Camera il nuovo decreto sicurezza: tornano umanità e legalità, si manda in archivio la stagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sicurezza Decreto sicurezza, via libera alla fiducia Il Sole 24 ORE Dl sicurezza passa alla Camera, bagarre per uno striscione della Lega

Via libera dell'Aula della Camera al dl Sicurezza. Il testo, approvato con 279 voti a favore, 232 contrari e nove astenuti, passa al Senato.Sono tre i deputati del M5S che han votato contro il dl Sicu ...

Camera: via libera a nuovo Decreto Sicurezza

Con 279 sì, 232 no e 9 astenuti, la Camera ha approvato il nuovo Decreto Sicurezza, che va a modificare quelli scritti dal Segretario della Lega, Matteo Salvini, quando era Ministro dell'Interno.

Via libera dell'Aula della Camera al dl Sicurezza. Il testo, approvato con 279 voti a favore, 232 contrari e nove astenuti, passa al Senato.Sono tre i deputati del M5S che han votato contro il dl Sicu ...Con 279 sì, 232 no e 9 astenuti, la Camera ha approvato il nuovo Decreto Sicurezza, che va a modificare quelli scritti dal Segretario della Lega, Matteo Salvini, quando era Ministro dell'Interno.