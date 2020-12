Coronavirus: Sardine, 'due volte bravo a Fedez, ambrogino d'oro e vittoria su Codacons' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Due volte bravo Fedez. Uno insieme a Chiara Ferragni per l'ambrogino d'oro della città di Milano, e secondo per la vittoria contro il Codacons. ferragnez #6000Sardine". Lo scrivono le Sardine su Twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Due. Uno insieme a Chiara Ferragni per l'd'oro della città di Milano, e secondo per lacontro il. ferragnez #6000". Lo scrivono lesu Twitter.

TV7Benevento : Coronavirus: Sardine, 'due volte bravo a Fedez, ambrogino d'oro e vittoria su Codacons'...