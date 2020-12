Cisterna, al via le domande per i contributi per i libri di testo: ecco come richiederli (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ stato pubblicato l’avviso per l’erogazione di un contribuito per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – sussidi didattici digitali agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado residenti nel comune di Cisterna di Latina per l’anno scolastico 2020/2021. La Regione ha approvato le linee guida relative alla erogazione del contributo per gli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e sussidi digitali. Nella categoria libri di testo rientrano: libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ stato pubblicato l’avviso per l’erogazione di un contribuito per la fornitura gratuita o semigratuita deidi– sussidi didattici digitali agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado residenti nel comune didi Latina per l’anno scolastico 2020/2021. La Regione ha approvato le linee guida relative alla erogazione del contributo per gli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto didie sussidi digitali. Nella categoriadirientrano:disia cartacei che digitali, i dizionari e idi narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle ...

CorriereCitta : Cisterna, al via le domande per i contributi per i libri di testo: ecco come richiederli - LuceverdeRoma : [AGG] Linea Roma - Napoli via Formia Il traffico è fortemente rallentato per il guasto alla linea tra Priverno e Fo… - LuceverdeRoma : [AGG]??#Treni Linea Roma - Napoli via Formia: Il traffico è ancora rallentato per il guasto alla linea tra Privern… - paolorm2012 : Cisterna di Latina contro Amadeus: 'Il giardino di Ninfa non è a Sermoneta, rettifichi subito' - ClementeUol : Cisterna di Latina contro Amadeus: 'Il giardino di Ninfa non è a Sermoneta, rettifichi subito' -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna via Cisterna, interruzione idrica per un guasto: tecnici al lavoro LatinaCorriere Crolla argine per maltempo: furgone e cisterna di gas precipitano nel fiume

SALERNITANO – Crolla argine per maltempo: furgone e cisterna di gas precipitano nel fiume. L’accaduto ha avuto luogo a Cava de’ Tirreni, nel salernitano. In via XXV Luglio, il maltempo e la pioggia in ...

Maltempo in Campania, cisterna di gas e furgone precipitano nel fiume

Maltempo in Campania -Paura a Cava De' Tirreni: crolla l'argine Cavaiola per il maltempo, cisterna del gas e furgone precipitano nel fiume ...

SALERNITANO – Crolla argine per maltempo: furgone e cisterna di gas precipitano nel fiume. L’accaduto ha avuto luogo a Cava de’ Tirreni, nel salernitano. In via XXV Luglio, il maltempo e la pioggia in ...Maltempo in Campania -Paura a Cava De' Tirreni: crolla l'argine Cavaiola per il maltempo, cisterna del gas e furgone precipitano nel fiume ...