Brexit, Regno Unito e Ue pronti a un divorzio senza accordo. Dal commercio ai viaggi: ecco cosa potrebbe cambiare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Boris Johnson e Ursula von der Leyen si incontrano questa sera a Bruxelles. Nella giornata del 7 dicembre il premier britannico e la presidente della Commissione europea hanno avuto un colloquio telefonico nel tentativo di prendere in mano la trattativa sulla Brexit e cercare di sbloccare l’impasse sull’uscita dal blocco europeo. Il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea il 31 gennaio, ma è rimasto parte degli accordi commerciali e di viaggio dell’Ue. Il 1° gennaio 2021, con o senza accordo, quei legami saranno definitivamente interrotti. E con poco più di tre settimane rimaste per trovare un’intesa, sono ancora tante le divergenze significative «su tre questioni critiche». I tre nodi da sciogliere A quattro anni dal referendum, la prospettiva di una Hard ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Boris Johnson e Ursula von der Leyen si incontrano questa sera a Bruxelles. Nella giornata del 7 dicembre il premier britannico e la presidente della Commissione europea hanno avuto un colloquio telefonico nel tentativo di prendere in mano la trattativa sullae cercare di sbloccare l’impasse sull’uscita dal blocco europeo. Ilha lasciato l’Unione europea il 31 gennaio, ma è rimasto parte degli accordi commerciali e dio dell’Ue. Il 1° gennaio 2021, con o, quei legami saranno definitivamente interrotti. E con poco più di tre settimane rimaste per trovare un’intesa, sono ancora tante le divergenze significative «su tre questioni critiche». I tre nodi da sciogliere A quattro anni dal referendum, la prospettiva di una Hard ...

