Benevento o Barcellona: qual è la vera Juve? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Juventus che ha passeggiato al Camp Nou sui resti del Barcellona, mai così dimesso negli ultimi anni senza che questo tolga nulla alla prestazione dei bianconeri, apre il dibattito su quale sia la vera anima Juventina di questo avvio di stagione. Quella prepotente che ha chiuso in testa il girone della Champions League, cancellando in un colpo solo anche la figuraccia rimediata all'andata contro i catalani, o quella balbettante del campionato dove le partite pareggiate (5) sono più di quelle vinte (4 al netto del 3-0 a tavolino contro il Napoli)? Un tema che interessa non solo Andrea Pirlo, uscito rinfrancato nelle sue convinzioni dal Camp Nou, ma anche la concorrenza interna ed europea. Juve IN RIPRESA: 7 VITTORIE NELLE ULTIME 9 Il paradosso è che il dibattito sullo sbarco ...

