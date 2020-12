Barcellona-Juventus, Buffon parate e record Champions (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Io sono molto fatalista, non credo che le cose avvengano per caso. Credo tanto nel lavoro e nella serietà e credo nella compensazione nella vita, arrivare primi in questo girone ci permette di avere ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Io sono molto fatalista, non credo che le cose avvengano per caso. Credo tanto nel lavoro e nella serietà e credo nella compensazione nella vita, arrivare primi in questo girone ci permette di avere ...

OptaPaolo : 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizi… - juventusfc : Qualcosa ci dice che avete una gran voglia di vedere gli highlights di #BarçaJuve ?????? Allora, tutti su @JuventusTV!… - juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - unfair_play : 'La Juventus vuole il primo posto nel girone di Champions ma per conquistarlo deve battere il Barcellona con più di… - BombeDiVlad : ???? Il presidente ad interim del #Barcellona conferma #Koeman dopo la batosta subita dalla #Juventus in #UCL #LBDV… -