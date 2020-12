Assembramenti sulle piste e pixel per nascondere le persone in coda a Cervinia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)da sci eperlein. Secondo la ricostruzione del quotidiano La Stampa è quanto accade a, nella valdostana località sciitica di Valtournenche. Ma Cervino Spa, società che smentisce gli impianti locali, smentisce: “A noi non risulta”. Il riferimento della Stampa è ad alcune immagini registrate la scorsa settimana da un servizio di webcam panoramica che mostra ogni giorno, dalle 7,30 alle 17, l’intero comprensorio disu pc o smartphone. Guardando le riprese del 3 dicembre, scrive il quotidiano, “l’attenzione si ferma, in particolare, sulla partenza della seggiovia di Plan Maison, a quota 2500 metri”. Fino alle 8,20 del mattino non si scorge nessuno, poi: Qualcosa ...

LaStampa : Ancora assembramenti sulle piste da sci. E nascondono le persone in coda con i pixel. - fedram67 : Tra gli usi impropri del Photoshop, ci sarebbe anche questo... - pvsassone : RT @Miti_Vigliero: #nonneusciremomai Così Cervinia prova a nascondere gli sciatori nelle webcam Ancora assembramenti sulle piste da sci.… - _juhan : RT @Miti_Vigliero: #nonneusciremomai Così Cervinia prova a nascondere gli sciatori nelle webcam Ancora assembramenti sulle piste da sci.… - MauroV1968 : RT @Miti_Vigliero: #nonneusciremomai Così Cervinia prova a nascondere gli sciatori nelle webcam Ancora assembramenti sulle piste da sci.… -

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti sulle

L'HuffPost

Ieri nel giorno dell’Immacolata, chi ha potuto fare il ponte ha approfittato del fatto che il Veneto è ancora zona gialla e non è ancora entrato in vigore i Dpcm di Natale, valido dal 21, che vieta gl ...Ogni decisione sarà presa dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato oggi in Prefettura. Ma la linea pare già segnata: forti restrizioni e giro di vite su aperitivi, alcol, musica, as ...