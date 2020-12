Al via la campagna #nataleconilcuore della Lega del Filo d’Oro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

serafinobandini : @DelbonoDaniela @loop_us Passata è la tempesta: odo augelli far festa, e la gallina, tornata in su la via, che ripe… - HelpConsumatori : L'Antitrust lancia la campagna #convienesaperlo. Intervista a Furio Truzzi, presidente di @Assoutenti… - AlessiaScacchi : RT @Carmenio76: 'Sarà un Natale diverso': Comunità di Sant'Egidio, al via campagna di solidarietà con i più poveri | AgenSIR - comunedidesio : #nomozziconiaterra - AndreaSaviane1 : RT @ConfartVeneto: ???? A #Natale facciamo un regalo artigiano, contribuiamo a salvare la filiera dei negozi di quartiere, identità dei nostr… -