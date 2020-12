Ajax-Atalanta- 0-1 | Muriel salva la Dea

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi 9 Dicembre 2020 nello Stadio Johan Cruiff alle ore 18:55 si è disputata la partita- di Champions League. Per l’è stata una partita sofferta soprattutto nel primo tempo dove il Liverpool l’ha costretta a difendersi. Ha sbloccato la partita a 20 minuti dalla fine del secondo tempo conquistando la vittoria e la qualificazione agli Ottavi di Champions.: quali sono state le formazioni ufficiali?(4-3-3): Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaasen, Labyad, Gravenberch, Antony, Brobbey, Tadic(3-4-1-2): Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Zapata, Gomez Primo Tempo Il primo tempo è stata povera di emozioni e per l’è stata una ...

La Dea si è regalata un’altra impresa conquistando la terza vittoria in tre trasferte in questa Champions, chiudendo con 11 punti il girone ...L'Atalanta passa 1-0 ad Amsterdam nell'ultima giornata del Gruppo D di Champions League e conquista la qualificazione agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo. Dopo l’impresa olandese il ...