Accordo Lnd-Federlab per tamponi e test a tutti i tesserati (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La LND e Federlab Italia hanno siglato un protocollo per tamponi e test a tutti tesserati della Lega Nazionale Dilettanti. tutti i club della componente più vasta del calcio italiano potranno contare su un'associazione di categoria tra le principali del Paese per laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali privati accreditati presso il SSN. L'associazione metterà a disposizione delle società sportive la propria fitta rete di laboratori (oltre 2mila strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale), così da supportare le squadre della LND nella sorveglianza epidemiologica e nel monitoraggio dei casi sospetti. Il primo campionato a poter beneficiare della convenzione sarà quello di Serie D, che domenica 13 dicembre riprenderà con le gare in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La LND eItalia hanno siglato un protocollo perdella Lega Nazionale Dilettanti.i club della componente più vasta del calcio italiano potranno contare su un'associazione di categoria tra le principali del Paese per laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali privati accreditati presso il SSN. L'associazione metterà a disposizione delle società sportive la propria fitta rete di laboratori (oltre 2mila strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale), così da supportare le squadre della LND nella sorveglianza epidemiologica e nel monitoraggio dei casi sospetti. Il primo campionato a poter beneficiare della convenzione sarà quello di Serie D, che domenica 13 dicembre riprenderà con le gare in ...

