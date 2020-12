Vikings su Rai 4 la prima parte della sesta e ultima stagione da mercoledì 9 dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)intv in chiaro lasu Rai 4 Arrivano su Rai 4 in chiaro i nuovi episodi diche negli USA si concluderà dal 30su Amazon (qui tutti i dettagli) per poi arrivare in Italiasu TIMVision. L’appuntamento, anche in streaming gratis su Rai Play dove gli episodi resteranno da recuperare on demand nei giorni successivi (ma non oltre i 7 giorni), è dal 9alle 21:15. Dove eravamo rimasti? Laprecedente si chiudeva con la vendetta, il dramma e il caos. Ivar il ...