Uomini e Donne Anticipazioni: il gesto estremo di Ida (Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo alcune indiscrezioni nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne vedremo Ida piuttosto adirata con Riccardo al punto che arriverà a compiere un gesto che farà molto discutere. Ebbene la donna deciderà di far recapitare in studio una lettera per il suo ex fidanzato nella quale troverà anche il loro anello di fidanzamento. Come reagirà Riccardo di fronte a questo gesto inaspettato? Non appena Riccardo aprirà la busta capirà subito di cosa si tratta. Subito accennerà un sorriso beffardo come di chi disapprova il gesto, non tanto per il fatto che sancisce ufficialmente la fine della loro storia ma per la modalità, fin troppo plateale per i suoi gusti. L’uomo infatti si sorprende del gesto solo perchè è passato oramai un anno. Infatti poi afferma che Ida ha voluto farglielo ... Leggi su anticipazioni (Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo alcune indiscrezioni nei prossimi appuntamenti divedremo Ida piuttosto adirata con Riccardo al punto che arriverà a compiere unche farà molto discutere. Ebbene la donna deciderà di far recapitare in studio una lettera per il suo ex fidanzato nella quale troverà anche il loro anello di fidanzamento. Come reagirà Riccardo di fronte a questoinaspettato? Non appena Riccardo aprirà la busta capirà subito di cosa si tratta. Subito accennerà un sorriso beffardo come di chi disapprova il, non tanto per il fatto che sancisce ufficialmente la fine della loro storia ma per la modalità, fin troppo plateale per i suoi gusti. L’uomo infatti si sorprende delsolo perchè è passato oramai un anno. Infatti poi afferma che Ida ha voluto farglielo ...

