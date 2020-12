Traffico Roma del 08-12-2020 ore 16:30 (Di martedì 8 dicembre 2020) Luceverde Roma o pomeriggio dalla redazione Traffico di nuovo scorrevole sulla raccordo anulare dopo l’incidente avvenuto in carreggiata interna tra all’uscita Nomentana e la Tiburtina incidente sulla Flaminia tra il raccordo è prima porta in quest’ultima direzione altro incidente in via di Casal Boccone e disagi abbastanza contenuti e un altro incidente segnalato dalla polizia locale nella zona di Rebibbia in via Egidio Galbani in direzione della Tiburtina raccomandiamo la massima attenzione al Lido di Ostia lungomare resta chiuso tra il piazzale dell’aquilone è il canale dei Pescatori spostamenti penalizzati e condizionati dal maltempo maltempo che sta interessando tutto l’internet capitolino è allerta meteo sul Lazio ulteriore invito alla massima cautela nella guida e naturalmente a darti soltanto in caso di necessità per i dettagli di queste ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 dicembre 2020) Luceverdeo pomeriggio dalla redazionedi nuovo scorrevole sulla raccordo anulare dopo l’incidente avvenuto in carreggiata interna tra all’uscita Nomentana e la Tiburtina incidente sulla Flaminia tra il raccordo è prima porta in quest’ultima direzione altro incidente in via di Casal Boccone e disagi abbastanza contenuti e un altro incidente segnalato dalla polizia locale nella zona di Rebibbia in via Egidio Galbani in direzione della Tiburtina raccomandiamo la massima attenzione al Lido di Ostia lungomare resta chiuso tra il piazzale dell’aquilone è il canale dei Pescatori spostamenti penalizzati e condizionati dal maltempo maltempo che sta interessando tutto l’internet capitolino è allerta meteo sul Lazio ulteriore invito alla massima cautela nella guida e naturalmente a darti soltanto in caso di necessità per i dettagli di queste ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - LuceverdeRoma : ??#Roma #semafori guasti - Via Nomentana altezza Viale XXI Aprile in entrambe le direzioni Al momento ???? #traffico r… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-12-2020 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 08-12-2020 ore 14:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews A24, quattro chiusure notturne per il traforo del Gran Sasso verso L’Aquila

Si precisa che nei giorni ed orari sopra indicati i veicoli provenienti da Teramo/Giulianova/A14 e diretti verso L'Aquila/Roma, dovranno obbligatoriamente ...

Meteo e traffico in autostrada: continua l’allerta meteo fino a domani

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 8 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Si precisa che nei giorni ed orari sopra indicati i veicoli provenienti da Teramo/Giulianova/A14 e diretti verso L'Aquila/Roma, dovranno obbligatoriamente ...Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 8 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.