"Terza ondata inevitabile. Ma il numero dei morti...". Pandemia, le pesantissime verità di Matteo Bassetti (Di martedì 8 dicembre 2020) Bastone e carota, quelli usati da Matteo Bassetti a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4. L'infettivologo del San Martino di Genova parla di coronavirus, e ammette: "Io credo che la Terza ondata sarà inevitabile, perché è l'andamento del virus e arriverà anche l'intersecazione dell'influenza, ci auguriamo che i casi non saranno così tanti". Insomma, anche Bassetti dice chiaro e tondo che, a suo giudizio, la Terza ondata sarà "inevitabile". Eppure, sottolinea come alcune cifre non tornino. In primis quelle dei morti nel nostro Paese: "Il tasso di letalità è una cosa diversa, non può l'Italia avere numeri più grandi di altri Paesi, perchè il tasso di letalità dovrebbe assomigliarsi". ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Bastone e carota, quelli usati daa Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4. L'infettivologo del San Martino di Genova parla di coronavirus, e ammette: "Io credo che lasarà, perché è l'andamento del virus e arriverà anche l'intersecazione dell'influenza, ci auguriamo che i casi non saranno così tanti". Insomma, anchedice chiaro e tondo che, a suo giudizio, lasarà "". Eppure, sottolinea come alcune cifre non tornino. In primis quelle deinel nostro Paese: "Il tasso di letalità è una cosa diversa, non può l'Italia avere numeri più grandi di altri Paesi, perchè il tasso di letalità dovrebbe assomigliarsi". ...

Adnkronos : #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - PaoloGentiloni : #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in term… - stanzaselvaggia : Io comunque non ho capito perché si parla di pericolo di terza ondata quando deve ancora finì la seconda. - louisfornellist : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - BSanturbano : RT @RadioRadioWeb: 'Non sarà sfuggito almeno ai più attenti, a quelli che non si bevono tutte le menzogne diffuse a reti unificate dall'ord… -