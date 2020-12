Stop ai treni diretti in Italia. La Lega: «Impestati dai frontalieri» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Formalmente, le frontiere tra Italia e Svizzera non saranno chiuse. I frontalieri e persino gli sciatori potranno attraversare le frontiere. Solo, a partire da giovedì, a chi arriva in Italia sarà richiesto l’esito negativo di un tampone realizzato nelle ultime 48 ore, pena la quarantena per quattordici giorni. Il punto è che non ci saranno i treni: soppressi quelli a lunga percorrenza e pure i regionali che scarrozzano studenti e lavoratori da una parte all’altra delle frontiere. Se ne salverà … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Formalmente, le frontiere trae Svizzera non saranno chiuse. Ie persino gli sciatori potranno attraversare le frontiere. Solo, a partire da giovedì, a chi arriva insarà richiesto l’esito negativo di un tampone realizzato nelle ultime 48 ore, pena la quarantena per quattordici giorni. Il punto è che non ci saranno i: soppressi quelli a lunga percorrenza e pure i regionali che scarrozzano studenti e lavoratori da una parte all’altra delle frontiere. Se ne salverà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

GrimoldiPaolo : #DPCM, STOP DEI TRENI TRA #SVIZZERA E ITALIA. MIN. #DIMAIO SI ATTIVI SUBITO PER TUTELARE 5000 #FRONTALIERI LOMBARDI… - Adnkronos : #Covid, stop ai treni tra #Svizzera e Italia - EAlessandrolodi : RT @GrimoldiPaolo: #DPCM, STOP DEI TRENI TRA #SVIZZERA E ITALIA. MIN. #DIMAIO SI ATTIVI SUBITO PER TUTELARE 5000 #FRONTALIERI LOMBARDI! Au… - EAlessandrolodi : RT @cmterzi: Stop #treni #Italia-#Svizzera, #Governo rimedi al danno arrecato ai Lombardi - Satiro63148443 : RT @GrimoldiPaolo: #DPCM, STOP DEI TRENI TRA #SVIZZERA E ITALIA. MIN. #DIMAIO SI ATTIVI SUBITO PER TUTELARE 5000 #FRONTALIERI LOMBARDI! Au… -