Serie B | Cremonese-Brescia 2-2 e Pisa-Ascoli 2-1

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il martedì diB ha visto il recupero di due partite rinviate per via del coronavirus:(5° giornata) e(7°). Pareggio a Cremona, dove il nuovo tecnico del, ...

cops27mb1 : Serie B, i finale dei due recuperi: fuochi d’artificio nel pari tra Cremonese e Brescia, l’Ascoli rimane ultimo per… - TuttoAscoli : Serie B, Cremonese-Brescia finisce 2-2 - tuttopescara1 : Serie B, termina in parità il primo recupero Cremonese-Brescia - Vizconz : RT @RaiSport: ? #SerieB: #Cremonese-#Brescia 2-2 Le rondinelle rimontano i grigiorossi ?? - AleRodella : RT @MondoSportivoIT: Nel pantano dello Zini Cremonese e Brescia non si fanno del male: termina 2-2 il recupero di Serie B - -

Senza Lopez, esonerato prima del match, le rondinelle pareggiano allo Zini e restano fuori dalla zona playoff. Vantaggio grigiorosso con Pinato, ...Giornata di recuperi in serie B. Per motivi legati al covid erano state rinviate due gare che si sono giocate nel pomeriggio. Colpo del Vicenza che è andato a vincere sul terreno della Cremonese per 1 ...