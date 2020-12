Sci di fondo, botto Norvegia: niente Tour de Ski 2021 (Di martedì 8 dicembre 2020) La Norvegia non disputerà il Tour de Ski 2021 di sci di fondo. La notizia rimbalza dalle pagine della Federazione norvegese, che è la prima delle scandinave ad andare oltre la rinuncia alle tappe di Coppa del Mondo a Davos e Dresda, con Svezia e Finlandia a loro volta attese a una decisione nel giro di tre giorni. Non è una decisione che giunge nuova, anzi nell’aria si sentiva molto chiara la possibilità che una rinuncia norvegese potesse arrivare. Così il responsabile del fondo Espen Bjervig: “I viaggi tra Paesi in Europa durante una pandemia comportano ancora un rischio di infezione inaccettabilmente alto. La salute degli atleti e del personale di supporto è la nostra priorità più importante. Il rischio insito nell’esporre una squadra al Covid pesa pesantemente sulla decisione di non partecipare al ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Lanon disputerà ilde Skidi sci di. La notizia rimbalza dalle pagine della Federazione norvegese, che è la prima delle scandinave ad andare oltre la rinuncia alle tappe di Coppa del Mondo a Davos e Dresda, con Svezia e Finlandia a loro volta attese a una decisione nel giro di tre giorni. Non è una decisione che giunge nuova, anzi nell’aria si sentiva molto chiara la possibilità che una rinuncia norvegese potesse arrivare. Così il responsabile delEspen Bjervig: “I viaggi tra Paesi in Europa durante una pandemia comportano ancora un rischio di infezione inaccettabilmente alto. La salute degli atleti e del personale di supporto è la nostra priorità più importante. Il rischio insito nell’esporre una squadra al Covid pesa pesantemente sulla decisione di non partecipare al ...

OA_Sport : Sci di fondo: botto Norvegia, niente Tour de Ski - VerdiVeneto : RT @ReteVeneta: ALTOPIANO | VIA LIBERA ALLO SCI DI FONDO IN ALTOPIANO - camirlt : RT @FondoItalia: Fondo - E' ufficiale! La Norvegia rinuncia al Tour de Ski - FondoItalia : Fondo - E' ufficiale! La Norvegia rinuncia al Tour de Ski - ReteVeneta : ALTOPIANO | VIA LIBERA ALLO SCI DI FONDO IN ALTOPIANO -