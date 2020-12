Rinnovo contratti e stabilizzazione | dipendenti pubblici in sciopero

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 8 dicembre 2020) Domani, mercoledì 9 dicembre, in scena la mobilitazione nazionale indetta da Cgil, Cisl e Uil per chiedere "assunzioni, sicurezza, stabilizzazioni edei" per funzioni centrali, funzioni locali e sanità. Sciopereranno quindi i lavoratori delle funzioni centrali (Ministeri, Inps, Inail, Agenzie fiscali ecc), degli Enti locali e della Sanità (servizi essenziali esclusi) e quelli dei nidi e delle materne, mentre non incrocerà le braccia il resto del personale della scuola. Tuttavia, i servizi essenziali saranno garantiti "I lavoratori e le lavoratrici pubbliche scioperano perché vogliono che sia riformata la pubblica amministrazione. E non si riforma senza fare assunzioni e investire", ha affermato alla vigilia la leader della Cisl, la genovese Annamaria Furlan, spiegando che ci sono “350 mila precari che lavorano nel settore ...