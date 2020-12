Pubblico impiego, mercoledì sciopero Possibili disagi anche in ospedale (Di martedì 8 dicembre 2020) Confermato lo sciopero nazionale del Pubblico impiego: mercoledì 9 dicembre migliaia di lavoratori pubblici a Bergamo potranno aderire alla protesta indetta da Cgil, Cisl e Uil di categoria, «contro una legge di bilancio - spiegano i sindacati -che non prevede risorse sufficienti per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, per la sanità». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 8 dicembre 2020) Confermato lonazionale del9 dicembre migliaia di lavoratori pubblici a Bergamo potranno aderire alla protesta indetta da Cgil, Cisl e Uil di categoria, «contro una legge di bilancio - spiegano i sindacati -che non prevede risorse sufficienti per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, per la sanità».

