Project Athia: sarà esclusiva temporale PS5 e PC per 2 anni (Di martedì 8 dicembre 2020) Project Athia, il nuovo progetto next-gen di Square Enix sarà esclusiva temporale PS5 e PC per due anni. Arrivata l'ufficialità nelle ultime ore Da qualche anno a questa parte, nell'industria videoludica, la nuova tendenza sembra proprio essere quella delle esclusive temporali. Quelle che hanno fatto più discutere sono senz'altro quelle di Sony. Ci riferiamo a titoli del calibro di Horizon Zero Dawn e Death Stranding. A distanza di qualche anno, infatti, questi titoli sono approdati su PC. La tendenza sembra proprio destinata a continuare con la nuova generazione di console. Il primo della lista è indubbiamente Godfall, annunciato inizialmente solo per PlayStation 5 e PC e successivamente dichiarato esclusiva temporale fino al mese di maggio 2021

