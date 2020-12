Nvidia RTX 3090 'vittime' di un furto di massa dai magazzini di MSI per il valore di $340.000 (Di martedì 8 dicembre 2020) Un grosso carico di pregiate schede grafiche RTX 3090 è sparito dai magazzini della MSI: il valore totale della refurtiva si assesta intorno ai 340mila $ (circa 280mila €). MSI pensa sia stato un colpo architettato da un interno della compagnia, vista la facilità con cui sono scomparse da un'area ad alta sorveglianza. La polizia non ha altre tracce, al momento, e una ricompensa di 15mila $ dollari è stata offerta per chi porterà alla cattura dei responsabili. MSI ha anche promesso clemenza verso eventuali impiegati al corrente di informazioni utili che non sono ancora state rivelate. Le RTX 3090 sono schede grafiche di grande valore sul mercato, con un prezzo per l'utente finale tra i 1500 e 2200 €. Le schede, sicuramente, saranno rivendute al mercato nero, a prezzi variabili. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 8 dicembre 2020) Un grosso carico di pregiate schede grafiche RTXè sparito daidella MSI: iltotale della refurtiva si assesta intorno ai 340mila $ (circa 280mila €). MSI pensa sia stato un colpo architettato da un interno della compagnia, vista la facilità con cui sono scomparse da un'area ad alta sorveglianza. La polizia non ha altre tracce, al momento, e una ricompensa di 15mila $ dollari è stata offerta per chi porterà alla cattura dei responsabili. MSI ha anche promesso clemenza verso eventuali impiegati al corrente di informazioni utili che non sono ancora state rivelate. Le RTXsono schede grafiche di grandesul mercato, con un prezzo per l'utente finale tra i 1500 e 2200 €. Le schede, sicuramente, saranno rivendute al mercato nero, a prezzi variabili. Leggi altro...

SimoneGironi : Ing.Gironi MSI GeForce RTX 3090: in Cina rubato un lotto per 280.000 euro - - hwupgrade : Eccoci alla resa dei conti: abbiamo messo alla prova la nuova #Radeon RX 6900 XT di @AMD, rivale della GeForce RTX… - HDblog : MSI GeForce RTX 3090: in Cina rubato un lotto per 280.000 euro - AnGeL3DaRk3 : RT @InstantGamingIT: I prezzi e la disponibilità delle GPU GeForce RTX 30 non si stabilizzerà fino ad aprile 2021, secondo Colette Kress, C… -

Ultime Notizie dalla rete : Nvidia RTX Nvidia RTX 3090, 340.000 dollari di schede rubate ad MSI in China Tom's Hardware Italia Nvidia RTX 3090 'vittime' di un furto di massa dai magazzini di MSI per il valore di $340.000

Dai magazzini della MSI è sparito un enorme carico di costose schede grafiche RTX 3090, per un valore di circa 340mila $: si pensa sia stata una talpa.

AMD Radeon 6900 XT Recensione: alla ricerca del massimo frame rate

La top di gamma di AMD è una scheda pensata per chi cerca un frame rate elevato nel rendering tradizionale, anche in 4K.

Dai magazzini della MSI è sparito un enorme carico di costose schede grafiche RTX 3090, per un valore di circa 340mila $: si pensa sia stata una talpa.La top di gamma di AMD è una scheda pensata per chi cerca un frame rate elevato nel rendering tradizionale, anche in 4K.