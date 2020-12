“Non si capisce nulla”. Maria Elena Boschi in studio, la Gruber la interrompe subito: Conte? Intoccabile (Di martedì 8 dicembre 2020) Maria Elena Boschi è stata ospite di Lilli Gruber nello studio di Otto e Mezzo. La conduttrice di La7 ha subito chiesto alla renziana quali sono le richieste di Italia Viva a Giuseppe Conte e se è davvero pronta a far cadere il governo e aprire una crisi in piena pandemia di coronavirus. “Ovviamente ci auguriamo di non doverlo fare e che il premier ci ascolti, ma se noi siamo responsabili deve esserlo anche lui”, è stata la replica della Boschi che poi ha aggiunto: “Chiediamo innanzitutto di spendere i 200 miliardi per i cittadini italiani e non per i consulenti, di non sostituire il governo con una task force dopo aver già rimpiazzato il Parlamento con le dirette Facebook. Chiediamo di affrontare i problemi su un tavolo, a partire dal vaccino Covid”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020)è stata ospite di Lillinellodi Otto e Mezzo. La conduttrice di La7 hachiesto alla renziana quali sono le richieste di Italia Viva a Giuseppee se è davvero pronta a far cadere il governo e aprire una crisi in piena pandemia di coronavirus. “Ovviamente ci auguriamo di non doverlo fare e che il premier ci ascolti, ma se noi siamo responsabili deve esserlo anche lui”, è stata la replica dellache poi ha aggiunto: “Chiediamo innanzitutto di spendere i 200 miliardi per i cittadini italiani e non per i consulenti, di non sostituire il governo con una task force dopo aver già rimpiazzato il Parlamento con le dirette Facebook. Chiediamo di affrontare i problemi su un tavolo, a partire dal vaccino Covid”. ...

borghi_claudio : @Tweet_for_News No non capisce, la riforma modifica il MES in un modo tale che in futuro non ci sarà alcuna scelta.… - ZZiliani : Poi ci sono i media che titolano “Mano pesante del giudice sportivo“. E non si capisce perchè visto che “gravi” e “… - nzingaretti : In 24 ore quasi 1000 persone sono morte a causa del #Covid. Negli ultimi 15 giorni oltre 10.000. Rifletta chi non c… - alarico999 : RT @borghi_claudio: @Tweet_for_News No non capisce, la riforma modifica il MES in un modo tale che in futuro non ci sarà alcuna scelta. Le… - Jollay54 : RT @barbarab1974: Riassumendo : bloccata su FB per 1 mese e oscurata su youbtube. Risultato ? raddoppio i followers su TW e youbtube capisc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non capisce Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” Rep