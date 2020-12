Nave cargo perde oltre 1900 container in mare, 60 carichi di merci pericolose (Di martedì 8 dicembre 2020) Redazione La Nave portacontainer ONE APUS, una Nave di 364 metri da 14.000Teu, di proprietà di Chidori Ship Holding, gestita da NYK Ship Management e noleggiata a Ocean Network Express (ONE), diretta in Giappone, durante il suo viaggio da Yantian (Cina) a Long Beach (USA), è stata vittima il 1° dicembre di una violenta tempesta. Le indagini a bordo della ONE Apus stimano che il numero di container persi o danneggiati potrebbe superare le 1.816 unità, di cui circa 60 si ritiene siano container DG (merci pericolose). Si tratta di 54 container con fuochi d’artificio, otto con batterie e due con etanolo liquido. Nessuno dei contenitori persi è stato ancora recuperato. La Nave è ora attraccata al porto di Kobe in Giappone, dove sarà ... Leggi su improntaunika (Di martedì 8 dicembre 2020) Redazione LaportaONE APUS, unadi 364 metri da 14.000Teu, di proprietà di Chidori Ship Holding, gestita da NYK Ship Management e noleggiata a Ocean Network Express (ONE), diretta in Giappone, durante il suo viaggio da Yantian (Cina) a Long Beach (USA), è stata vittima il 1° dicembre di una violenta tempesta. Le indagini a bordo della ONE Apus stimano che il numero dipersi o danneggiati potrebbe superare le 1.816 unità, di cui circa 60 si ritiene sianoDG (). Si tratta di 54con fuochi d’artificio, otto con batterie e due con etanolo liquido. Nessuno dei contenitori persi è stato ancora recuperato. Laè ora attraccata al porto di Kobe in Giappone, dove sarà ...

