Milano in lutto: muore all’improvviso il “Re del Panettone” (Di martedì 8 dicembre 2020) Giuseppe Travaini, noto a Milano come il Re dei Panettoni, è morto in un incidente stradale mentre tornava dallo studio del suo commercialista. All’anagrafe rispondeva al nome di Giuseppe Travaini, ma a Milano (e non solo) era per tutti il Re del Panettone. Artigiano di razza, come quasi non ce ne sono più, si preparava L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 8 dicembre 2020) Giuseppe Travaini, noto acome il Re dei Panettoni, è morto in un incidente stradale mentre tornava dallo studio del suo commercialista. All’anagrafe rispondeva al nome di Giuseppe Travaini, ma a(e non solo) era per tutti il Re del Panettone. Artigiano di razza, come quasi non ce ne sono più, si preparava L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Milano in lutto, morto in un incidente stradale il re del panettone - giornali_it : Milano in lutto, morto in un incidente stradale il re del panettone #8dicembre #QuotidianiOnline #Fanpageit #Cronaca - TargatoCN : Lutto a Bra per la scomparsa di Michele Milano, presidente onorario della società Sant’Isidoro - ilnazionaleit : Lutto a Bra per la scomparsa di Michele Milano, presidente onorario della società Sant’Isidoro - lavocedialba : Lutto a Bra per la scomparsa di Michele Milano, presidente onorario della società Sant’Isidoro -

Ultime Notizie dalla rete : Milano lutto Milano in lutto, morto in un incidente stradale il re del panettone Fanpage.it Emma Marrone, morto il cane Gaetano: il commovente post su Instagram

Quest'anno per Emma Marrone non si concluderà nel migliore dei modi. La cantante salentina e giudice di X-Factor ha subito un lutto che la sta facendo Una morte inaspettata quella del cane di Emma, la ...

Milano in lutto, morto in un incidente stradale il re del panettone

Lutto a Milano a seguito della scomparsa di Giuseppe Travaini, conosciuto in città anche come il re dei panettoni, morto in un incidente stradale ...

Quest'anno per Emma Marrone non si concluderà nel migliore dei modi. La cantante salentina e giudice di X-Factor ha subito un lutto che la sta facendo Una morte inaspettata quella del cane di Emma, la ...Lutto a Milano a seguito della scomparsa di Giuseppe Travaini, conosciuto in città anche come il re dei panettoni, morto in un incidente stradale ...