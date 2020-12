Manchester Utd, Carragher a gamba tesa: “Pogba sopravvalutato, lui e Raiola sono una disgrazia” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il futuro al Manchester United di Paul Pogba sembra essere appeso a un filo.Raiola, l’annuncio a sorpresa: “Pogba-Manchester United, è finita. Ibrahimovic alla Juventus…”Il centrocampista francese nell'ultimo turno di campionato è stato protagonista di una rete davvero straordinaria nel 3-1 rifilato dai Red Devils in rimonta al West Ham United. Le prestazioni del calciatore transalpino non sono però state sempre di livello unite anche al comportamento non idilliaco mostrato fuori dal campo. Sulla carriera in quel di Manchester si è espresso duramente l'ex laterale del Liverpool, Jamie Carragher, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Manchester United, Pogba racconta l’incubo Covid-19: “Non riuscivo a correre, restavo senza fiato”"Toglietevelo ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Il futuro alUnited di Paul Pogba sembra essere appeso a un filo., l’annuncio a sorpresa:United, è finita. Ibrahimovic alla Juventus…”Il centrocampista francese nell'ultimo turno di campionato è stato protagonista di una rete davvero straordinaria nel 3-1 rifilato dai Red Devils in rimonta al West Ham United. Le prestazioni del calciatore transalpino nonperò state sempre di livello unite anche al comportamento non idilliaco mostrato fuori dal campo. Sulla carriera in quel disi è espresso duramente l'ex laterale del Liverpool, Jamie, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.United, Pogba racconta l’incubo Covid-19: “Non riuscivo a correre, restavo senza fiato”"Toglietevelo ...

Mediagol : Manchester Utd, Carragher a gamba tesa: 'Pogba sopravvalutato, lui e Raiola sono una disgrazia'… - cropyJ03 : Per far rendere al massimo Pogba in queste 2 ultime partite hanno dovuto far mettere al Manchester Utd la maglia bianconera, pazzesco. - LeonettiFrank : @anny922059731 @Antonin30880485 Si, però dipende dalle richieste economiche per il cartellino, Manchester Utd, e qu… - ReNer044 : RT @pansera_matteo: @ReNer044 @EdoardoMecca1 @romeoagresti @GoalItalia Finalmente uno che la pensa come me i rischi di arrivare secondi son… - pansera_matteo : @ReNer044 @EdoardoMecca1 @romeoagresti @GoalItalia Finalmente uno che la pensa come me i rischi di arrivare secondi… -