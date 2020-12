Make-up per le feste di Natale: colori, sfumature e tendenze (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Make-up per le feste di Natale deve essere elegante e composto, si possono usare colori scuri ma non troppo monotoni (soprattutto per noi, allo specchio si vuole essere sempre belle), chiari ma non troppo sgargianti (usate i toni più colorati per Capodanno), luminosi ma senza troppi brillantini (usateli sempre a Capodanno). Seguendo il calendario tradizionale della festa, il trucco più importante è sempre per la sera. feste Natalizie, truccarsi più volte durante il giorno o una volta sola? In genere ci sono tonalità adatte al giorno e alla sera, per il momento del cenone o del pranzo e per le funzioni religiose. Ci si trucca alla fine una volta sola e il Make up deve resistere al passaggio da caldo a freddo, all’ambiente di cucina con i suoi vapori e profumi, alla nottata ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Il-up per ledideve essere elegante e composto, si possono usarescuri ma non troppo monotoni (soprattutto per noi, allo specchio si vuole essere sempre belle), chiari ma non troppo sgargianti (usate i toni più colorati per Capodanno), luminosi ma senza troppi brillantini (usateli sempre a Capodanno). Seguendo il calendario tradizionale della festa, il trucco più importante è sempre per la sera.Natalizie, truccarsi più volte durante il giorno o una volta sola? In genere ci sono tonalità adatte al giorno e alla sera, per il momento del cenone o del pranzo e per le funzioni religiose. Ci si trucca alla fine una volta sola e ilup deve resistere al passaggio da caldo a freddo, all’ambiente di cucina con i suoi vapori e profumi, alla nottata ...

