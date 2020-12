In Europa la democrazia è un diritto inalienabile (Di martedì 8 dicembre 2020) Gentile Presidente David Sassoli Caro Presidente Charles Michel Gentile Cancelliere Angela Merkel Gentile Presidente Ursula von der Leyen Chiediamo alle istituzioni europee di adottare con urgenza una dichiarazione comune breve e inequivocabile che confermi che “ e non negoziabile”. Questa dichiarazione deve: Tenere fermo il fondamento e l’eredità del sistema democratico, il suo concetto pratico e gli elementi fondamentali dello Stato di diritto, come la trasparenza, la responsabilità, il processo democratico per l’emanazione della legge, la certezza del diritto, il divieto di arbitrarietà, l’accesso alla giustizia prima dell’indipendenza e tribunali imparziali, rispetto dei diritti umani, non discriminazione e uguaglianza davanti alla legge Si tenga presente che l’adesione (art. 49 TUE) e l’adesione (art. 6 TUE) all’Unione Europea include la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 dicembre 2020) Gentile Presidente David Sassoli Caro Presidente Charles Michel Gentile Cancelliere Angela Merkel Gentile Presidente Ursula von der Leyen Chiediamo alle istituzioni europee di adottare con urgenza una dichiarazione comune breve e inequivocabile che confermi che “ e non negoziabile”. Questa dichiarazione deve: Tenere fermo il fondamento e l’eredità del sistema democratico, il suo concetto pratico e gli elementi fondamentali dello Stato di, come la trasparenza, la responsabilità, il processo democratico per l’emanazione della legge, la certezza del, il divieto di arbitrarietà, l’accesso alla giustizia prima dell’indipendenza e tribunali imparziali, rispetto dei diritti umani, non discriminazione e uguaglianza davanti alla legge Si tenga presente che l’adesione (art. 49 TUE) e l’adesione (art. 6 TUE) all’Unione Europea include la ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa democrazia In Europa la democrazia è un diritto inalienabile Linkiesta.it Morawiecki: “Bruxelles vuol colpire la Polonia, ma non può imporci la sua idea di democrazia”

A due giorni dal vertice Ue il premier polacco ribadisce la contrarietà a legare l’erogazione di fondi europei al rispetto dello stato di diritto ...

Capitalismo e democrazia, catastrofe o rivoluzione

di Paolo Ortelli - Wolfgang Streeck, Jürgen Habermas, Oltre l’austerità. Disputa sull’Europa, a cura di Giorgio Fazio, Castelvecchi, Roma 2020. - Emiliano Brancaccio, Non sarà un pranzo di gala. Crisi ...

