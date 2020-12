Il Dpcm ferma i collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia (Di martedì 8 dicembre 2020) A partire dal 10 dicembre 2020 fino a nuovo avviso le Ffs, ferrovie nazionali della Svizzera, e TrenItalia interrompono i collegamenti tra Svizzera e Italia. La decisione, spiega una nota, è legata a un decreto (Dpcm) dele autorità Italiane. Sia il traffico a lunga percorrenza che quello regionale Tilo sono interessati dal provvedimento. I treni delle Ffs/Tilo circolano fino al confine. I treni nel traffico regionale tra Briga e Domodossola continuano a circolare. Dal 10 dicembre 2020 fino a nuovo avviso, l’offerta dei treni EuroCity tra la Svizzera e l’Italia sarà sospesa. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) A partire dal 10 dicembre 2020 fino a nuovo avviso le Ffs, ferrovie nazionali della, e Treninterrompono itra. La decisione, spiega una nota, è legata a un decreto () dele autoritàne. Sia il traffico a lunga percorrenza che quello regionale Tilo sono interessati dal provvedimento. I treni delle Ffs/Tilo circolano fino al confine. I treni nel traffico regionale tra Briga e Domodossola continuano a circolare. Dal 10 dicembre 2020 fino a nuovo avviso, l’offerta dei treni EuroCity tra lae l’sarà sospesa.

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm ferma Crociere, il dpcm ferma di nuovo le navi La Repubblica Dieci ventenni hanno sfidato il Dpcm

Dieci ragazzi di vent’anni hanno deciso di andare a sciare all’Abetone nonostante gli impianti sciistici siano chiusi, ignorando completamente le limitazioni alla circolazione imposte dall’ultimo Dpcm ...

