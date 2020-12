Francia: processo attacchi Charlie Hebdo, chiesto ergastolo per due imputati (Di martedì 8 dicembre 2020) Parigi, 8 dic. (Adnkronos) - L'accusa ha chiesto l'ergastolo per due degli imputati a processo per l'attacco terroristico del gennaio 2015 al magazine satirico Charlie Hebdo. Secondo i media locali, uno degli imputati per i quali è stato chiesto il carcere a vita è Ali Riza Polat che, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nei preparativi dell'attacco. Polat sarebbe stato molto vicino Amedy Coulibaly, che venne colpito dalla polizia dopo che aveva ucciso quattro persone prese in ostaggio in un supermercato kosher a sud di Parigi. L'accusa ha anche chiesto l'ergastolo per Mohamed Belhoucine, anch'esso ritenuto vicino a Coulibaly, e 30 anni di carcere per la moglie di quest'ultimo, Hayat Boumeddiene. Sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Parigi, 8 dic. (Adnkronos) - L'accusa hal'per due degliper l'attacco terroristico del gennaio 2015 al magazine satirico. Secondo i media locali, uno degliper i quali è statoil carcere a vita è Ali Riza Polat che, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nei preparativi dell'attacco. Polat sarebbe stato molto vicino Amedy Coulibaly, che venne colpito dalla polizia dopo che aveva ucciso quattro persone prese in ostaggio in un supermercato kosher a sud di Parigi. L'accusa ha anchel'per Mohamed Belhoucine, anch'esso ritenuto vicino a Coulibaly, e 30 anni di carcere per la moglie di quest'ultimo, Hayat Boumeddiene. Sia ...

TV7Benevento : Francia: processo attacchi Charlie Hebdo, chiesto ergastolo per due imputati... - ftoscanomd : Implementare EMR non è un processo facile: si tratta di una tecnologia complessa che richiede costanti migliorie. M… - misspassinella1 : RT @BandaCorbari: Bagnolet (Francia) – Scritte in solidarietà agli/lle anarchici/che sotto processo in Italia - SylviaGrossi : RT @BandaCorbari: Bagnolet (Francia) – Scritte in solidarietà agli/lle anarchici/che sotto processo in Italia - BandaCorbari : Bagnolet (Francia) – Scritte in solidarietà agli/lle anarchici/che sotto processo in Italia -