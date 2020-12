Due veicoli a fuoco nella notte a Limbiate, piromane in azione? (Di martedì 8 dicembre 2020) Due veicoli a fuoco a distanza di pochi minuti questa notte a Limbiate. La prima chiamata ai Vigili del fuoco è giunta da via Guido Rossa in zona Sud, quartiere di Pinzano, intorno alle 23,30, dove un incendio ha distrutto una Alfa Romeo Giulia. E’ intervenuta una squadra di Vigili del fuoco da Bovisio Masciago. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 8 dicembre 2020) Duea distanza di pochi minuti questa. La prima chiamata ai Vigili delè giunta da via Guido Rossa in zona Sud, quartiere di Pinzano, intorno alle 23,30, dove un incendio ha distrutto una Alfa Romeo Giulia. E’ intervenuta una squadra di Vigili delda Bovisio Masciago. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

