Dopo La Regina degli Scacchi, Anya Taylor-Joy e Scott Frank insieme per Una Risata nel Buio di Nabokov (Di martedì 8 dicembre 2020) La fruttuosa collaborazione creativa tra Scott Frank, cocreatore de La Regina degli Scacchi, e Anya Taylor-Joy, protagonista della serie Netflix e dell’intero panorama dello streaming attuale, è destinata a proseguire. La speranza, per entrambi, è che il successo inatteso e universale della miniserie possa essere di buon auspicio per il nuovo impegno condiviso, di cui lo stesso Frank ha rivelato i primi dettagli nel corso di un’intervista rilasciata al podcast The Watch. Quel che è emerso è che Frank è al lavoro sull’adattamento di Una Risata nel Buio, romanzo di Vladimir Nabokov pubblicato nel 1932, nel quale è previsto il coinvolgimento di Anya ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) La fruttuosa collaborazione creativa tra, cocreatore de La, e-Joy, protagonista della serie Netflix e dell’intero panorama dello streaming attuale, è destinata a proseguire. La speranza, per entrambi, è che il successo inatteso e universale della miniserie possa essere di buon auspicio per il nuovo impegno condiviso, di cui lo stessoha rivelato i primi dettagli nel corso di un’intervista rilasciata al podcast The Watch. Quel che è emerso è cheè al lavoro sull’adattamento di Unanel, romanzo di Vladimirpubblicato nel 1932, nel quale è previsto il coinvolgimento di...

AlleBonisoli : Beh ricapitolando dopo stasera: - Stefania sei la REGINA INDISCUSSA; - buttate fuori dal palinsesto la Contessa; -… - thehsama : Regina che dopo l'immunità non viene più nominata neanche per sbaglio (ma tanto tra due giorni litigherà con qualcu… - eviltempt : mia regina sempre. finalmente ci inquadri con le nomination dopo 3 mesi amo - Setelecomandoio : Parlano di proposte indecenti solo dopo l’uscita di Eligreg per salvaguardare la sensibilità della regina di vallettopoli #GFVIP - mauro4959 : @SecolodItalia1 La regina Elisabetta lo farà un mese dopo del primo cittadino inglese. Armiamoci e partite miei prodi scudieri -